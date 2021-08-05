Успей загадать желание – наступило лучшее время для наблюдений метеорного потока Персеиды

В четверг, пятого августа, наступает самое лучшее время для наблюдений метеорного потока Персеиды и продлится по 20 августа. Пика самого красивого звездопада года придется на ночь с 12 на 13 августа.

Как сообщили в московском планетарии, традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды – в этом году можно наблюдать период с 23 июля по 24 августа. В этот период Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – «звёздный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров Персеид высокая – около 60 километров в секунду. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много «падающих звезд» этой августовской ночью. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба.

Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид – с полуночи до рассвета. Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид.

«Условия наблюдения Персеид в 2021 году благоприятные. Луна прошла фазу новолуния восьмого августа и не помешает его наблюдениям. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту», - сообщает московский планетарий.

Падающие звезды лучше всего видны вдали от городов, на открытых возвышенных местах.

«В середине августа небо над Аркаимом потрясающе красивое. Прекрасно видны не только падающие звезды, но и Млечный путь, причем наблюдать за этим явлением можно без всяких астрономических приборов, особенно когда небо чистое. Мне рассказывал Геннадий Зданович, что в советское время здесь даже хотели оборудовать обсерваторию, но потом все-таки решили перенести на Памир», - прокомментировал начальник отдела популяризации культурного наследия Антон Бубнов.

Чтобы увидеть это красивейшее явление, нужно, как только стемнеет, внимательно смотреть на восточную часть небосвода, где и находится созвездие Персея, наиболее яркие звезды которого напоминают «небесный стул».

В период звездопада можно будет успеть загадать желание. Говорят, что в момент падения звезды нужно попытаться сконцентрироваться на своем самом заветном желании и отправить свой посыл в небо. Главное верить, что все исполнится.

Следующий всплеск метеорного потока ожидается в 2028 году.