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В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного

Общество
Сегодня, 13:50
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Автор: 
Евгения Александрова

Контракты на благоустройство общественных пространств в Челябинске в 2021-м году по национальному проекту «Формирование современной городской среды» будут заключены до первого ноября текущего года.

Таким образом, ранее данное главой Челябинска Натальей Котовой поручение как можно раньше определиться с подрядчиками, которые будут преображать южноуральскую столицу в следующем году, выполнено.

О том, что контрактование по общественным территориям будет осуществлено до первого ноября, сегодня, 12-го октября, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска Наталье Котовой доложил ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

«До первого ноября также будут заключены соглашения с управляющими компаниями по дворовым территориям. Соответственно, работы по благоустройству в 2021-м году мы сможем начать, как только установится теплая, благоприятная погода», - отметил Александр Астахов.

Наталья Котова сообщила, что на этой неделе обязательно встретится с главами всех районов Челябинска для обсуждения вопросов благоустройства в новом году. Встречи будут проходить с участием профильных замов градоначальницы.

Что касается благоустройства этого года, то, по словам Александра Астахова, на данный момент готовность дворовых территорий, работы на которых ведутся по программе «Формирование современной городской среды», составляет в столице Южного Урала 91 процент. Готовность общественных пространств - ниже: 70 процентов.

До конца недели Александр Астахов пообещал предоставить Наталье Котовой актуализированную информацию по региональной программе «Реальные дела», которая также предусматривает благоустройство мегаполиса.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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