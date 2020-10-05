В 2021 году возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске появится две площадки для выгула собак

В 2021-м году возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске появится две площадки для выгула собак.

О радостном событии, которое ждет владельцев домашних животных и их питомцев, рассказал сегодня, пятого октября, глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник.

Площадки для выгула четвероногих будут обустроены на территории благоустраиваемой в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» зеленой зоны у кафедрального собора Рождества Христова, возводимого возле ледовой арены «Трактор».

Второй этап благоустройства общественного пространства, намеченный на 2021-й год (первый реализуется в текущем году), предусматривает также озеленение с автополивом, установку малых архитектурных форм, обустройство площадки для скейтборда.

Все четыре контракта (включая поставку и установку двух площадок для выгула собак) на прошлой неделе были размещены в Единой информационной системе (ЕИС). Прием заявок, по словам Сергея Колесника, будет вестись до десятого октября.

«В настоящее время на данном общественном пространстве продолжаются работы по трем контрактам. Ведется обустройство покрытий, поставка и установка МАФов и детских игровых площадок», - сообщил в понедельник на аппаратном совещании в администрации Челябинска Сергей Колесник.