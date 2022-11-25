На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей

Почти 23 миллиарда рублей будет направлено на реализацию мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры» в течение 2022-2025 годов.

Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области, которым вносятся изменения в детализированный перечень мероприятий, подписал исполняющий обязанности председателя регионального кабмина Виктор Мамин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общий объем расходов на 2022–2025 годы составит почти 22 миллиарда 927 миллионов 306 тысяч рублей, из них 15 миллиардов 595 миллионов 381 тысяча – средства областного бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита) и семь миллиардов 331 миллион 925 тысяч рублей – внебюджетные источники.

На строительство новых трамвайных линий, закупку новых вагонов и модернизацию инфраструктуры предусмотрено 11 миллиардов 395 миллионов 381 тысяча рублей из областного бюджета, из них два миллиарда 390,5 миллиона рублей – в 2022 году, 4,9 миллиарда – в 2023 году, 2,8 миллиарда – в 2024 году и 1,264 миллиарда – в 2025 году.

Так, на закупку низкопольных трамваев направят пять миллиардов 686 миллионов 340 тысяч рублей, в том числе в 2022 году – один миллиард 796,3 миллиона рублей, в 2023 году – три миллиарда 40 миллионов, в 2024 году – 850 миллионов рублей.

На модернизацию трамвайной инфраструктуры предусмотрено чуть более трех миллиардов рублей, в том числе 580,165 миллиона – в 2022 году, 1,3 миллиарда – в 2023 году, 650 миллионов – в 2024 году и 466 миллионов – в 2025 году.

На строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, включая тяговую подстанцию для трамвайной линии, запланировано два миллиарда 707 миллионов рублей, в том числе 14 миллионов в 2022 году, 594 миллиона – в 2023 году, 1,3 миллиарда – в 2024 году и 798 миллионов – в 2025 году.

Все обновление трамвайной системы Челябинской агломерации пройдет за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, привлекаемых правительством региона.

На модернизацию троллейбусной сети в Челябинске выделят 11 миллиардов 531 миллион 925 тысяч рублей, в том числе 4,2 миллиарда рублей - средства областного бюджета (в виде инфраструктурных кредитов, вся сумму в 2022 году) и 7,3 миллиарда (- внебюджетные источники (2,5 миллиарда – 2022 год и 4,7 миллиарда – 2023 год).

На закупку новых троллейбусов предусмотрено 4,068 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда – областной бюджет (инфраструктурный кредит) и 2,686 миллиарда – внебюджетные источники.

На реконструкцию депо №1 и №2 - два миллиарда 827 миллионов рублей, из них 1,9 миллиарда – областной бюджет, 927 миллионов – внебюджетные источники.

На строительство, реконструкцию и модернизацию тяговых подстанций – два миллиарда 24 миллиона, в том числе 900 миллионов - областной бюджет (инфраструктурный кредит) и 1,124 миллиарда – внебюджетные источники.

На модернизацию контактной сети предусмотрено два миллиарда 594,9 миллиона из внебюджетных источников.

Как уже сообщало агентство, в 2023 году Челябинская агломерация получит 272 единицы нового общественного транспорта.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставит в областной центр в 2023 году 74 новых трамвайных вагона (в 2022 году город получил 30 трамваев от УКВЗ, в 2021 году - 30 новых трамваев от ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины») .

ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск», заключившее концессионное соглашение с правительством области на 15 лет, поставит в Челябинск 168 новых троллейбусов, модернизирует троллейбусную инфраструктуру, проведет реконструкцию двух депо, построит три подстанции и еще три капитально отремонтирует. Также будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.

В начале 2023 года холдинг «Синара - Транспортные машины» планирует запустить серийное производство низкопольных троллейбусов на площадке Челябинского трубопрокатного завода.

В Челябинске также продолжается реализация инфраструктурного проекта метротрамвая. Всем комплексом работ по метротраму в городе занимается АО «Моспроект-3». Предусматривается завершение нескольких недостроенных станций челябинского метро с интеграцией в трамвайную сеть. На реализацию проекта регион получил инфраструктурный бюджетный кредит. Запланирована также покупка 32 специальных трехсекционных вагонов.