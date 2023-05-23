В 2023 году вакцинируют от ВПЧ 27,5 тысячи детей Челябинской области

В 2023 году в Челябинской области планируется вакцинировать против папилломавирусной инфекции 27,5 тысячи детей 12-летнего возраста, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Вирус папилломы человека (ВПЧ) считается главным триггером (пусковым механизмом) развития рака шейки матки.

Пока вакцина от ВПЧ не входит в Национальный календарь прививок (ранее такие предложения были озвучены в Совете Федерации). И для вакцинации нужно приобрести весьма дорогостоящий препарат. Но в Челябинской области с 2020 года реализуется программа по бесплатной вакцинации 12-летних детей от вируса папилломы человека. Причем вакцинация гендерно-нейтральная - прививаются с согласия родителей не только девочки, но и мальчики, которые являются переносчиками опасного вируса.

В 2020 году за счёт средств областного бюджета было закуплено 26 тысяч 256 доз вакцины. Были привиты девочки и мальчики 2008 года рождения. «Мы защитили от возможного развития рака шейки матки 73 % от возрастной когорты и 100 % от закупленной вакцины», - считает первый вице-губернатор.

В 2021 году было двукратно вакцинировано 27 тысяч 500 детей 2009 года рождения.

В 2022 году начата двукратная вакцинация детей, родившихся в 2010 году. Всего привито 25 тысяч 12 детей, из них первым компонентом 24 тысячи 702 ребенка (98,7% от плана).

В 2023 году планируется вакцинировать 27 тысяч 500 детей 2011 года рождения.

«Челябинская область – единственная территория России, где вакцинальная кампания против ВПЧ позволила охватить более 70% детей соответствующего возраста, - отметила Ирина Гехт. - Комплексный подход по организации и проведению вакцинации был признан стандартом для других субъектов РФ».

Как и любая другая прививка, вакцина от вируса папилломы человека имеет противопоказания.

Как уже сообщало агентство, Союз педиатров России и научное медицинское сообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области в этом направлении. Челябинская область была отмечена как показательная среди других регионов России. Однако, ряд специалистов считают вакцины от ВПЧ небезопасными.

Первый вице-губернатор напомнила несколько нюансов, которые нужно знать родителям:

- Вакцина не влияет на фертильность и репродуктивную функцию.

- Вирусоподобные частицы в препарате не являются живым вирусом, а значит, не могут вызвать инфекцию.

- В препарате нет консерванта тиомерсала (применяется при производстве некоторых других вакцин), а также веществ, содержащих ртуть.

- Вакцина переносится детьми легко, но возможны небольшие побочные эффекты, считающиеся нормальными.

- Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в шесть месяцев

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире. Болезнь может быть спровоцирована вирусами папилломы человека. Но предотвратить развитие онкозаболевания можно с помощью вакцины от ВПЧ. По клиническим рекомендациям оптимально прививать именно детей и подростков до начала половой жизни.