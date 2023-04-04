В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк

В Челябинской области продолжается капитальный ремонт крупнейших объектов культуры. Губернатор Алексей Текслер посетил три из них и познакомился с текущим этапом работ.

Глава региона почеркнул, что в последние годы область при поддержке федерального центра активно модернизирует объекты культуры. «Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время – комфортными и уютными», - отметил Алексей Текслер.

Первым он посетил челябинский государственный цирк (входит в структуру Росгосцирка), который был закрыт на ремонт почти четыре года назад - в мае 2019 года. Изначально планировалось завершить реконструкцию в 2020 году, но уложиться в сроки не удалось.

«В 2020 и в 2021 году были выполнены работы на общую сумму 77,5 миллиона рублей. В октябре 2021 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2022 году было выделено 80 миллионов рублей, что позволило возобновить работы», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По его словам, уже после утверждения проектов капремонта вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также возникли новые требования по пожарной безопасности. Проекты пришлось дорабатывать. Изменились и сроки работ, и их стоимость.

В январе 2023 года Алексей Текслер обсудил с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой вопрос о продолжении реконструкции Челябинского цирка.

«Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта, так как Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры», – обратился к вице-премьеру Алексей Текслер. По итогу встречи Росгосцирком выделены дополнительные средства.

Росгосцирк за свой счет проводит корректировку проектно-сметной документации. Планируется, что в апреле будет получено положительное заключение экспертизы. По предварительным расчетам, дополнительно потребуется 1,37 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 2023 году планируется завершить ремонт фасада, осуществить замену входных групп, ворот, монтаж индивидуального теплого пункта и провести ремонт кровли купола.

Также в рамках реконструкции цирка предполагается восстановить две скульптуры, которые ранее украшали фасад здания. Губернатор поручил региональному минкульту разработать необходимые для этого эскизы.

«Вопрос по восстановлению скульптур на входной группе цирка находится на контроле руководителя региона. Здание цирка федеральное, но тем не менее мы со своей стороны готовы помочь с задачей по созданию эскизов скульптур», - пояснил министр культуры области Алексей Бетехтин.

При своевременном финансировании работы по капитальному ремонту цирка будут завершены в конце 2024 года, работы по строительству общежития для цирковых артистов – в конце 2025 года, уточнил гендиректор Росгосцирка.

Алексей Текслер осмотрел также Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова. В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» началась реновация театра. Финансирование идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Уже завершена гидроизоляция фундамента и разработан дизайн-проект фойе. Следующий этап – капитальный ремонт фойе, цокольного этажа, замена инженерных коммуникаций, модернизация лифтов, ремонт сцены, здания касс, слесарного цеха и эстакады. Планируется, что новый сезон в 2024 году театр драмы откроет в обновленном здании.

Алексей Текслер оценил ход ремонта в Челябинском художественном училище. Это одно из подразделений Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области».

В 2022 году отремонтировали кровлю здания, в 2023 году планируется провести ремонт фасада, в 2024 году – внутренние ремонтные работы.

Всего на балансе института искусств находится 14 зданий. В рамках программы уже привели в порядок общежитие института на ул. Кудрявцева, 30. Алексей Текслер отметил, что на время внутренних ремонтных работ в училище необходимо подобрать подходящее здание для занятий, чтобы учебная деятельность продолжалась. Также с каждым годом увеличивается количество студентов, и училище нуждается в дополнительном помещении.

Как отметил Алексей Бетехтин, итогом визита губернатора в филиал Южно-Уральского института искусств им. Чайковского стало не только поручение о ремонте здания, расширения площадей, но и поручение проработать увеличение количества специальностей этого учебного заведения. По его словам, уже сейчас наблюдается потребность в обучении художников-мультипликаторов. Эта сфера активно развивается в области, значит нужны свои кадры.

Алексей Текслер почеркнул, что реализация проектов по реконструкции объектов культуры находится на его личном контроле.