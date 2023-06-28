В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ

В четверг, 29 июня, на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области будет закрыто движение транспорта в связи с проведением буровзрывных работ, сообщает УпрДор «Южный Урал».

Как уточнили в ведомстве, 29 июня 2023 года будут проводиться буровзрывные работы на участке реконструкции трассы М-5 Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. В связи с этим с 10 до 13 часов будет закрыто движение транспорта в Ашинском районе на участке 1565 км – 1576 км.

Легковой транспорт сможет объехать реконструируемый участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов на время проведения буровзрывных работ проезд запретят.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, данные временные ограничения вводятся практически каждый четверг и продлятся вплоть до первого октября 2023 года.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).