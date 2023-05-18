В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только

В последнюю субботу весны – 27 мая – при поддержке Министерства культуры и в рамках национального проекта «Культура» в Челябинске пройдет ежегодная Всероссийская акция «Библионочь – 2023». Акция проходит уже в 12 раз. Тема этого года – «Читаем вместе».

Все библиотеки Южного Урала подготовили большое количество мероприятий на разные возраста.

В Публичной библиотеке читателей приглашают ловить сны. В программе «Ловцы снов» - викторина по поиску слов, посещение старинной книжной лавки, легенды улиц нашего города и многое другое.

«Вас ждут мастер-классы по каллиграфии и старославянскому языку, ораторскому искусству и написанию коротких поэтических форм, сценаристике и журналистике, познавательные лекции, театральные представления, вокальные и танцевальные номера, выступление этнодиджея, а также детективная игра, увлекательный квест с призами и многое другое. Обещаем, что будет интересно!», – рассказывает заместитель директора Публичной библиотеки Наталья Соловьева.

Одним из главных героев Библионочи в Публичке станет Андрей Геласимов – автор романов, повестей, рассказов и стихов, а также идеи известного сериала «Нулевой пациент», обладатель множества наград и премий. Помимо творческой встречи, Андрей Геласимов также проведет мастер-класс по сценаристике для начинающих драматургов и писателей.

Подробная программа «Библионочи» в Публичке уже доступна к изучению.

Библиотека для молодежи «Мост» приготовила эскейп-квест «Очень страшная история» и веселые интеллектуальные квизы. Также в программе: 10 таинственных незнакомцев, 10 судьбоносных книг, творческие сюрпризы, полезные подарки и вкусные булочки, а также мастер-классы по изготовлению планера, по скетчингу и даже гончарному мастерству. Фишка вечера – «Читаем вместе с самыми непредсказуемыми гостями!» Кроме этого, в программе: творческие сюрпризы, полезные подарки и вкусные булочки!

«Скучно не будет, мы в очередной раз удивим своих гостей», - заверяют сотрудники библиотеки.

Ознакомиться с программой можно по ссылке .

Челябинская Маяковка приглашает на «Библиосумерки». Областная детская библиотека на трёх площадках представит специальную программу для детей и взрослых. В отделе старших школьников (ул. Энгельса, 61) состоится торжественное открытие и будет работать фотобудка, где все желающие смогут сфотографироваться в образе любимых литературных героев. Здесь же участники Библиосумерек пройдут по локациям книжных страниц, познакомятся с книгами с дополненной реальностью, ответят на вопросы викторины и смастерят закладку для книги. Театр «АндерсАн» покажет спектакль «Маленький Принц».

На площадке по адресу ул. Коммуны, 129 посетители увидят спектакль «Алиса в стране чудес» по мотивам всемирно известной сказки Льюиса Кэрролла. Для участников марафона чтения вслух состоится подведение итогов акции «Послушайте! От классики до современности!».

В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников (ул. Коммуны, 133) детей будут ждать интерактивные книги, позволяющие увидеть бои гладиаторов и гробницы фараонов. Желающие смогут принять участие в кино-играх, сказочной викторине и поисках пропавшей книги. Для самых маленьких пройдёт мастер-класс по пластилинографии. Также все зрители увидят завораживающее электрическое шоу и шоу мыльных пузырей.

«Мы ждём наших юных читателей и их родителей! Событие будет грандиозным и ярким, никого не оставит равнодушным. Давайте читать вместе!», - приглашают сотрудники Маяковки.

Афиша «Библиосумерек-2023».

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых «Библионочь» пройдет под слоганом «Читаем в темноте».

Учреждение ежегодно принимает участие в акции, становясь площадкой для самых интересных активностей. В разные периоды партнёрами библиотеки являлись учебные центры, ВУЗы, театральные студии, интеллектуальные лаборатории. В 2023 году посетителей библиотеки «Точки удивления» ждут китайские чтения «Маленький император» и английские чтения «P.S.». На площадке «Книжный косплей» читатели смогут перевоплотиться в популярных литературных героев. Станция кондитерского творчества «Буквоед» увлечет юных и взрослых посетителей росписью пряников в виде русского алфавита. Также пройдут мастер-класс «Шампинг и макраме», на котором можно будет изготовить подарочный пакет и украшения с помощью

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