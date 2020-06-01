В больнице Кунашака вспышка коронавируса

В Кунашакской районной больнице (Челябинская область) у семи сотрудников получен положительный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19.

«С 27 по 29 мая в Кунашакской районной больнице пришло 7 положительных тестов на COVID-19 у различных работников, обеспечивающих работу медицинской организации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача районной больницы Рината Рахматуллина.

В числе инфицированных не только медицинские работники, но и другой персонал (водитель, уборщица). Был сразу же определен круг лиц, контактных с инфицированными сотрудниками. В список попало 52 человека. По словам главврача, все они отправлены на самоизоляцию. У более половины людей из числа контактных получены отрицательные тесты. Оставшаяся часть анализов пока находится в работе. По постановлениям Роспотребнадзора проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, полная дезинфекция помещений.

Напомним, на прошлой неделе были закрыты на карантин детское поликлиническое отделение районной больницы и центр общей врачебной (семейной) практики в Муслюмово. «На сегодняшний день все отделения принимают пациентов, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил главврач.

По данным районной больницы, за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции в районе не зарегистрировано.

По состоянию на первое июня в Кунашакском районе подтверждено 22 случая заболевания. Очаги коронавирусной инфекции зарегистрированы в нескольких населенных пунктах: поселок Муслюмово - 8 человек, Кунашак - 5 человек, в поселке Кумкул, селе Сары и в деревне Кунакбаево- по два человека, в деревне Султаново, селе Новобурино и деревне Халитово - по одному заболевшему. Под медицинским наблюдением находятся 22 человека, вернувшихся из других регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.