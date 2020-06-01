ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В больнице Кунашака вспышка коронавируса

Общество
Сегодня, 16:19
Автор: 
Олеся Денисова

В Кунашакской районной больнице (Челябинская область) у семи сотрудников получен положительный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19.

«С 27 по 29 мая в Кунашакской районной больнице пришло 7 положительных тестов на COVID-19 у различных работников, обеспечивающих работу медицинской организации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача районной больницы Рината Рахматуллина.

В числе инфицированных не только медицинские работники, но и другой персонал (водитель, уборщица). Был сразу же определен круг лиц, контактных с инфицированными сотрудниками. В список попало 52 человека. По словам главврача, все они отправлены на самоизоляцию. У более половины людей из числа контактных получены отрицательные тесты. Оставшаяся часть анализов пока находится в работе. По постановлениям Роспотребнадзора проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, полная дезинфекция помещений.

Напомним, на прошлой неделе были закрыты на карантин детское поликлиническое отделение районной больницы и центр общей врачебной (семейной) практики в Муслюмово. «На сегодняшний день все отделения принимают пациентов, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил главврач.

По данным районной больницы, за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции в районе не зарегистрировано.

По состоянию на первое июня в Кунашакском районе подтверждено 22 случая заболевания. Очаги коронавирусной инфекции зарегистрированы в нескольких населенных пунктах: поселок Муслюмово - 8 человек, Кунашак - 5 человек, в поселке Кумкул, селе Сары и в деревне Кунакбаево- по два человека, в деревне Султаново, селе Новобурино и деревне Халитово - по одному заболевшему. Под медицинским наблюдением находятся 22 человека, вернувшихся из других регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 18:55
Текслер - о текущей ситуации с коронавирусом в Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:20
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Общество
Сегодня, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Общество
Сегодня, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Сегодня, 15:38
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Сегодня, 14:40
Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут
Сегодня, 14:37
В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму
Сегодня, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Сегодня, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Сегодня, 13:47
Военные медики контролируют эпидобстановку в ЧВВАКУШе, где выявлены случаи коронавируса
Сегодня, 12:56
Наталья Котова поручила привлечь ОНФ к приемке дорожных работ в Челябинске
Сегодня, 12:32
В Челябинске в связи со строительством новых дорог снесут деревья на улице Татищева
Сегодня, 12:30
За сутки два новых случая смерти пациентов с коронавирусом – в Троицке и Челябинске
Сегодня, 11:47
За сутки в Челябинской области зарегистрировано 114 новых случаев коронавируса
Среда обитания
Сегодня, 10:48
Первый месяц лета на Южном Урале будет жарким
Происшествия
Сегодня, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Новости
Сегодня, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Сегодня, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Сегодня, 16:20
Общество
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Сегодня, 15:42
Общество
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Сегодня, 15:38
Общество
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Материалы рубрики
Сегодня, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Сегодня, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Сегодня, 16:20
Общество
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Сегодня, 15:42
Общество
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Сегодня, 15:38
Общество
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Теги
коронавирус
Кунашак
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика