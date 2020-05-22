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В больнице скорой помощи Челябинска новые случаи коронавируса у сотрудников

Общество
Сегодня, 14:24
Автор: 
Олеся Денисова

В областной клинической больнице №3 Челябинска (больнице скорой помощи) выявлены новые случаи коронавирусной инфекции Covid-19 у сотрудников.

«Сегодня пришли три подтверждения на коронавирусную инфекцию у троих сотрудников ОКБ-3», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Ещё один сотрудник больницы день назад не вышел на работу, почувствовав недомогание. У него взяты анализы на коронавирус. Результаты пока не готовы.

Отделение неврологии, где выявленные инфицированные, закрыто на дезинфекцию. У всех сотрудников, контактных с заболевшими, взяты анализы. Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе, 15 мая, закрыли на карантин еще одно отделение ОКБ №3 – гинекологическое. Там был выявлен коронавирус у сотрудницы.

Девятого апреля в больнице скорой помощи закрывали на двухнедельный карантин одно из двух отделений пульмонологии, где был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Закрывали на карантин также два отделения Еманжелинской городской больницы, а также терапевтическое и реанимационное отделения горбольницы в Усть-Катаве.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
ОКБ №3
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