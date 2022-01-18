В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры

В Брединском районе (Челябинской области) отремонтированы Дома культуры в поселках Бреды и Павловский. Ремонты проводились в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Районный Дом культуры имени Пушкина в поселке Бреды скоро отпразднует новоселье. Завершен капитальный ремонт двухэтажного здания и начался переезд коллективов учреждения, которые все это время «квартировались» в школах поселка.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза региона, ремонт был проведен с учетом современных требований. Были заменены перекрытия кровли, полностью отремонтирован фасад здания, установлен пандус для маломобильных групп населения, пристроено крытое крыльцо, которого раньше не было. Внутри здания полностью заменены системы отопления с установкой регулируемых евробатарей, вентиляции, водоснабжения и канализации. На первом этаже полностью заменена электропроводка, во всем здании обеспечен доступ к сети Интернет. Установлены подвесные потолки, отштукатурены и выкрашены стены. Большая работа проведена в подвальных помещениях, в соответствии с правилами противопожарной безопасности они полностью выложены плиткой, и теперь там безбоязненно можно хранить декорации, костюмы.

Капитально переделан санузел, установлены душевые и туалет для маломобильных групп населения. Полностью заменены двери. Полы покрыли заново плиткой и линолеумом. В том числе специальное покрытие выполнено на сцене в зрительном зале на 300 мест. В комплексе с ремонтом для артистов Дома культуры, которые часто выступают в других поселения района, приобретена 19-местная «Газель».

В Доме культуры в поселке Павловский, где расположены библиотека, небольшой зрительный зал на 150 мест, были отремонтированы кровля, потолок и полы.

Все ремонты проводились в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

«Благодаря программе осуществляются дорогостоящие ремонты общественно значимых учреждений в территориях, которые являются дотационными и самостоятельно не могут изыскать подобные средства. В то же время объекты, входящие в программу, имеют жизненно важное значение для создания повседневного комфорта селян», - рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло.

В 2021 году на ремонт двух Домов культуры Брединского района и приобретение «Газели» для артистов в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий направлено свыше 20 миллионов рублей.

По условиям программы не менее десяти процентов суммы нужно профинансировать за счет бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.