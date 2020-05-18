В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии

Сегодня, 18 марта, в аэропорт Челябинска прибыл третий специальный борт с южноуральскими вахтовиками, работавшими на Чаяндинском месторождении, где зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

«Только что из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работают на Чаяндинском месторождении», - сообщил губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсетях.

Как и планировалось, прибыло 27 вахтовых рабочих.

Ранее двумя бортами был доставлен 161 вахтовик. У восьми из них была обнаружена коронавирусная инфекция. Они госпитализированы в больницу Челябинска. Остальные направлены на обсерватор в санаторий «Карагайский бор».

У всех прибывших сегодня также были взяты тесты на коронавирус. Их также отправят на трехнедельный карантин в «Карагайский бор», где они будут находиться под наблюдением врачей, в комфортных палатах. Всех обеспечат питанием.

«Своих не бросаем. Это касается всех жителей региона. В том числе и тех, кто застрял в других странах. По каждому случаю работаем отдельно, вместе с федеральными властями стараемся помочь всем», - подчеркнул губернатор.