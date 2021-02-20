Почти в 300 поселках Челябинской области нет мобильной связи и Интернета

Анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля

Вице-премьер РФ Хуснуллин: Сегодня на ММК я увидел строительство мирового уровня

В Челябинске с мая могут открыть международное авиасообщение

В Челябинск вернулся моряк, отбывавший срок в каирской тюрьме

Сегодня, 20 февраля, в Челябинск вернулся Александр Лавриченко. Он 20 лет провел на каторге в каирской тюрьме строгого режима КанатарХария.

Александр Лавриченко был приговорен к пожизненным каторжным работам 22 января 2001 года. Приговор уголовного суда губернаторства Александрия был вынесен по существу только на основании секретных рапортов четырех сотрудников египетских спецслужб. Других доказательств его вины не было. Сам Лавриченко свою вину отрицал.

«Нам все же удалось сделать это. Каирский узник, челябинец Александр Лавриченко, отсидевший по явно надуманному обвинению 20 лет в тюрьме строгого режима КанатарХария, вернулся домой», - написал челябинский журналист Владимир Филичкин.

Напомним, 7 ноября 2000 года челябинец был задержан в морском порту Александрии и осужден за якобы ввоз в Египет крупной партии кокаина. Он был приговорен к пожизненной каторге и штрафу в размере 500 тысяч долларов