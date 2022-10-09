В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год

С понедельника, десятого октября, автобус №492 «Челябинск (Чичерина) – Полетаево 2-е» будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск).

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево 1-е увеличено с одного до четырех.

Данный маршрут переведен на регулируемый тариф и будет работать круглогодично.

Отправление от Чичерина: 07:45, 12:10, 14:35, 19:00.

Отправление из Полетаево 1-е 8:53, 13:18, 15:43, 20:08.