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В Челябинске арестованная соратница Навального объявила голодовку

В Челябинске арестованная активистка Инна Пономарева, участвовавшая в незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, объявила голодовку. Она просит приносить ей только воду.

Об этом сообщила сторонница Пономаревой Валентина Волкова на своей странице в социальной сети.

«Инна Пономарева, отбывающая административный арест десять суток в спецприемнике на Уральской, 11-А, объявила голодовку. Просит приносить ей только воду», - сообщила Валентина Волкова.

Напомним, к аресту на десять суток активистку Инну Пономареву приговорил Тракторозаводский суд. Она признана виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга. Женщине было предъявлено обвинение по части восьмой статьи 20.2 КоАП.