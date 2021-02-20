В Челябинске арестованная соратница Навального объявила голодовку

В Челябинске арестованная активистка Инна Пономарева, участвовавшая в незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, объявила голодовку. Она просит приносить ей только воду.
Об этом сообщила сторонница Пономаревой Валентина Волкова на своей странице в социальной сети.
«Инна Пономарева, отбывающая административный арест десять суток в спецприемнике на Уральской, 11-А, объявила голодовку. Просит приносить ей только воду», - сообщила Валентина Волкова.
Напомним, к аресту на десять суток активистку Инну Пономареву приговорил Тракторозаводский суд. Она признана виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга. Женщине было предъявлено обвинение по части восьмой статьи 20.2 КоАП.