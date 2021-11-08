В Челябинске бары и рестораны продолжают работать по ночам, игнорируя запрет

В Челябинске учреждения, оказывающие услуги общественного питания, игнорируют запрет на работу в ночное время - с 23-х часов до шести утра.

Об этом сегодня, восьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Полицией, управлением Роспотребнадзора и управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска совместно были проверены 32 ночных развлекательных заведений. По выявленным нарушениям составлено восемь протоколов за осуществление деятельности после 23 часов, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Постнов.

Напомним, с 25-го октября развлекательные заведения региона не имеют права работать с 23-х часов вечера до шести часов утра.