В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб

Челябинские библиотеки осваивают новые формы встреч с читателями. Художественно-музыкальный перфоманс с дегустацией фронтового хлеба прошёл 14 мая в библиотеке №28 на Комсомольском проспекте. Необычное мероприятие было приурочено ко Дню Победы. Темой вечера стал женский образ на войне и вклад женщин в Победу.

Заведующая библиотеки Яна Скипина рассказала читателям о книгах, в которых запечатлён подвиг женщин Уральской земли. Автор идеи мероприятия Татьяна Дорогина исполнила песни военных лет, а Татьяна Клименкова познакомила гостей библиотеки со стихами известных авторов на тему войны и мира.

Бывший преподаватель кафедры «Градостроение» в ЮУРГУ, астрономо-геодезист по образованию Елена Ладная представила выставку своих картин «Пусть всегда будет солнце». Центральной работой экспозиции стал портрет мальчика, который рисует родителей и солнце в то время, когда за окном идёт война, а на стене висит портрет его отца в чёрной рамке.

Елена Фёдоровна порадовала участников встречи не только произведениями изобразительного искусства, но и своим кулинарным мастерством. Гости отведали два вида хлеба – «фронтовой», приготовленный по рецепту 1944 года, и «ржевский» - из картофеля и отрубей.

«Кстати, хлеба военной поры всем понравились, особенно ржевский хлеб из картофеля и отрубей. Понятно, что в военную пору отруби были не такие чистые, как сейчас, и скорее всего не такого мелкого помола. Ну и картофель мог быть в войну разным», - рассказала Елена Ладная.

По словам участников встречи, «перфоманс» получился душевным и запоминающимся. А несколько человек из посетителей сразу же записались в библиотеку.