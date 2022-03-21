В Челябинске будет усилен контроль за водителями

Сегодня, 21 марта, в Челябинской области ГИБДД начинает специальное профилактическое мероприятие, направленное на профилактику происшествий с участием пешеходов.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что данное мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ в части непредоставления водителями преимущества пешеходам при переходе ими проезжей части по пешеходному переходу, а также выявление и пресечение правонарушений пешеходами, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте.

Напомним, только за два месяца 2022 году в Челябинске зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человек погибли и 77 получили ранения. Из них 240 происшествий произошли на пешеходных переходах. 25 происшествий произошли по вине пеших участников дорожного движения.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции города Челябинска в 2022 году к административной ответственности привлечено более 1100 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам переходящим проезжую часть по пешеходным переходам. Так же оштрафованы 724 пешехода, которые пытались перейти проезжую часть в неустановленном для перехода месте либо на запрещающий сигнал светофора.