В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

В Челябинске с восьми часов утра 14 июля частично ограничат движение транспорта по крайней правой полосе на улице Богдана Хмельницкого, на участке между домами №38 и №40.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, ограничение вводится на время проведения здесь работ по капитальному ремонту теплотрассы.

Движение на данном участке возобновится после 20 часов 24 июля.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.