13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
10.07.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
05.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023