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В Челябинске число случаев коронавируса достигло 500

Общество
Сегодня, 11:51
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске по состоянию на утро 18 мая всего официально подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова на аппаратном совещании утром 18 мая, за минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Челябинске, число инфицированных выросло на 59 человек. По данным горздрава, в городе зарегистрировано 479 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба области, в Челябинске подтверждено уже 500 случаев коронавирусной инфекции. Самому маленькому – один месяц, самому возрастному – 89 лет.

В тяжелом состоянии находится 40-летний, 56-летний, 58-летний, 60-летний, 62-летний, 68-летний, 77-летний, 88-летний пациенты. Он ни с кем из заболевших не контактировали и никуда не выезжали за пределы города.

По данным гордздрава, выписаны по выздоровлению 117 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

В больницах Челябинске умерло четыре пациента с коронавирусной инфекцией: 66-летний мужчина (было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, после приезда из московкой клиники у него выявили коронавирус), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, заразилась после контакта с инфицированным, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид).

По данным горздрава Челябинска, под медицинским наблюдением находится 1798 жителей, которые контактировали с заболевшими или у которых подозревают инфекцию. За выходные у 711 произведен забор мазков.

По словам Натальи Горловой, в Челябинске с учетом областных учреждений развернуто 1250 коек, занято 43% от коечного фонда - 547 коек.

Напомним, по данным минздрава Челябинской области на 17 мая, в Челябинскй области подтверждено 1706 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии умерли 20 пациентов с коронавирусом, в том числе восемь человек – от ковидной пневмонии, остальные от сопутствующих заболеваний.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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