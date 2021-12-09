В Челябинске десятого декабря отключат светофоры на пяти перекрестках

В Челябинске завтра, десятого декабря, отключат светофоры на пяти перекрестках.

С восьми утра до семи вечера не будут работать светофорные объекты

на пересечениях улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев, Троицкого тракта и ост. «Поселок Смолино».

С десяти утра и до окончания работ планируется отключение светофоров на следующих перекрестках: проспект Победы – улица Молдавская, улица Черкасская – улица 50-летия ВЛКСМ.

С 22 часов и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы - Молодогвардейцев.