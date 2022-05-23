В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

В Челябинске к новому летнему сезону подготовили 18 пляжей. Однако купаться можно будет только на 15 из них. Об этом сегодня, 23 мая, шла речь на аппаратном совещании в мэрии.

«Подготовлено 18 пляжей, из которых девять – муниципальные и девять - иных форм собственности. На 15 пляжах будет организован отдых с купанием. Как только погода позволит, организуем работу спасателей на всех выше обозначенных пляжах», - доложил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

В список муниципальных пляжей, где этим летом можно будет отдохнуть, вошли как уже привычные площадки, так и новые. По-прежнему будут открыты пляж в переулке Мамина на Первом озере, на улице Черничной в микрорайоне Чурилово, на озере Смолино пляж «Прибой» и там же выход к водоёму на улице Дачной, городской пляж на Шершнёвском водохранилище и пляж на Шершнях со стороны Изумрудного карьера.

Из новых площадок - пляж «Белый парус» на Шершнёвском водохранилище, «Чайка» на Первом озере и пляж «Спортивный» на Смолино.

Также Александр Астахов напомнил, что муниципальные власти определили 33 места, где купание запрещено. За прошедшую неделю данные пляжи проверили сотрудники МЧС. В ходе девяти рейдов с отдыхающими было проведено 39 профилактических бесед.

Отметим, что в перечень запрещённых мест для купания вошли в этом году Голубой, Каменный и Изумрудный карьеры, карьер Сопливчик, пруд Девичьи слезы, Карпов пруд, несколько участков на озёрах Смолино, Синеглазово, Исаково, реке Миасс и Шершнёвском водохранилище. Штраф за купание в запрещённых местах составляет от 500 до 2000 рублей.