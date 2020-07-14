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В Челябинске дорожные ограждения убирают, учитывая мнение ГИБДД

Общество
Сегодня, 11:30
Автор: 
Инна Шемаева

Демонтаж ограждений вдоль проезжих частей в Челябинске проходит после согласования с ГИБДД. К каждому участку применяется индивидуальный подход, исходя из соблюдения всех мер безопасности для пешеходов.

Демонтаж дорожных ограждений в Челябинске производится на основании двух критериев и только после согласования с ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Демонтаж ограждений производится, если они дублируются в две линии вдоль края проезжей части и тротуара на незначительном расстоянии относительно друг друга, а также, если пешеходные ограждения установлены на протяжении более 50 метров в каждую сторону от всех регулируемых, нерегулируемых наземных пешеходных переходов, а также при наличии сплошной линии посадки кустарника», - сообщили в администрации Челябинска.

Также при обследовании улиц и составлении списка, где необходимо произвести демонтаж ограждений, учитывается мнение ГИБДД. К каждому участку используется индивидуальный подход.

Кроме того, демонтировать не будут те ограждения, которые находятся на нерегулируемых пешеходных переходах, проходящих вдоль детских учреждений и местах концентрации ДТП, связанных с наездом на людей.

«Демонтаж ограждений не осуществляется также в случае, если газон, отделяющий проезжую часть от тротуара шириной 1 метра и менее, а также там, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 человек в час на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 человек в час - при запрещенной остановке или стоянке», - сообщили в администрации Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», жители Челябинска стали жаловаться на то, что в погоне за эстетикой в городе стали забывать о безопасности. Раньше ограждения вдоль приезжей части могли обезопасить людей от удара автомобиля или от того, что ребенок может выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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