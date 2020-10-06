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В Челябинске две школы досрочно отправили учеников на осенние каникулы

Общество
Сегодня, 10:29
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске два образовательных учреждения перенесли осенние каникулы на более ранние сроки в связи с ростом числа заболевших школьников и педагогов.

«Две школы Челябинска внесли изменения в свои учебно-календарные графики – гимназия №10 и школа №47», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь городского управления по делам образования Екатерина Самарина.

Учащиеся школы №47 уходят на каникулы с пятого октября. Гимназия №10 отправляет на каникулы школьников с седьмого октября.

«Это не карантин. Это каникулы», - подчеркнула Екатерина Самарина и напомнила, что каждая школа имеет право устанавливать свои сроки проведения каникул и их продолжительность. Главное, чтобы в течение учебного года школьники отдыхали не менее 30 дней (это требование закона об образовании).

Школа №10 сообщает, что в календарном учебном графике перенесены сроки осенних каникул для 5-11 классов – они пройдут с 5 октября по 11 октября 2020 года. При этом начальная школа продолжит учиться в обычном режиме. Каникулы у 1-4 классов состоятся с 1 ноября по 8 ноября.

Учащиеся гимназии №10 уйдут на осенние каникулы с 7 октября по 13 октября.

В министерстве образования и науки области агентству пояснили, что по области пока не зарегистрированы случаи досрочных осенних каникул в школах. «Муниципалитетов, которые бы оправили все школы на досрочные каникулы или в карантин - нет. Дети продолжают учиться», - уточнила пресс-секретарь министерства Светлана Платонова. Учебный процесс проходит в обычном режиме и в Снежинске, где на прошлой неделе сначала приняли решении о двухнедельном карантине (со 5 по 18 октября), а потом его отменили.

«Учреждения дополнительного образования области работают с соблюдением всех противоэпидемических норм», - уточнила Светлана Платонова.

По состоянию на пятое октября на карантин по ОРВИ закрыты две школы Эстонская школа в Верхнеуральском районе и Бродокалмакская школа в Краснармейском районе) и 230 классов.

На карантин по коронавирусной инфекции ни одна школа не закрыта. С начала учебного года и по пятое октября в регионе подтверждено 148 случаев ковида у учащихся.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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