В Челябинске еще почти сто остановок будут «сообщать» о времени прибытия транспорта

В Челябинске еще 98 остановок в скором времени начнут «сообщать» пассажирам о времени прибытия общественного транспорта – в настоящее время ведется подключение электронных табло.

Пока горожане нет-нет, да пожалуются на отсутствие остановок, на их отдаленность от домов, на то, что существующие объекты не могут должным образом защитить от осадков, челябинские власти озвучивают внушительные цифры: так, в период с 2019-го по 2021-й год в столице Южного Урала – благодаря проведенной комитетом дорожного хозяйства работе – установили 285 новых остановочных павильонов. При этом в мэрии подчеркнули, что остановки соответствуют всем современным требованиям.

В этом году в Челябинске появилось 113 новых комплексов, часть которых (25) установили на ранее пустовавших остановках. Еще 14 новых объектов планируется смонтировать до конца текущего года.

Помимо этого, отметили в администрации города, в областном центре обновляют, модернизируют старые остановки.

В настоящее время на балансе «Геоцентра» находится 577 остановочных павильонов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в настоящее время в Челябинске прорабатывается вопрос закупки еще 48-ми остановочных комплексов.