В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика

В четверг, 11 марта, в Челябинске из-за погоды трамвайные пути оказались заметены снегом. МУП «Служба организации движения» ввело режим «Стихия».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Службе организации движения, трамваи следуют по полному маршруту, но без графика и с увеличенными интервалами.
Отследить местонахождение транспорта можно через приложения.
Сегодня утром в Металлургическом районе Челябинска сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту №20. По словам очевидцев, вагон удалось «оттянуть» за 10 минут. Сейчас движение на этом участке открыто.
Напомним, сегодня в Челябинске температура опустится до минус 11-13 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами он усилится до 15-18 метров в секунду.
Фото: vk.com, «Челябинский транспорт», «Подслушано ЧМЗ»