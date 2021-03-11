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В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика

В четверг, 11 марта, в Челябинске из-за погоды трамвайные пути оказались заметены снегом. МУП «Служба организации движения» ввело режим «Стихия».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Службе организации движения, трамваи следуют по полному маршруту, но без графика и с увеличенными интервалами.

Отследить местонахождение транспорта можно через приложения.

Сегодня утром в Металлургическом районе Челябинска сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту №20. По словам очевидцев, вагон удалось «оттянуть» за 10 минут. Сейчас движение на этом участке открыто.

Напомним, сегодня в Челябинске температура опустится до минус 11-13 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами он усилится до 15-18 метров в секунду.

Фото: vk.com, «Челябинский транспорт», «Подслушано ЧМЗ»