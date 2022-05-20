В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

В Челябинске с сегодняшнего дня, 20-го мая, изменилось расписание автобуса №25с, который ходит по маршруту «ДК Строителей – сад завода ЖБИ №1».

Об этом сообщает телеграм-канал городского общественного транспорта, отмечая, что расписание изменено по просьбам пассажиров.

В частности, сокращен перерыв в движении в дневное время. Последние рейсы с обеих конечных остановок перед разрывом - в 11:10 вместо 10:35. Первые рейсы после разрыва - в 14:10 вместо 15:00.

Подробное расписание уже размещено здесь.