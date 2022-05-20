20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
20.05.2022
Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая
20.05.2022
В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с
19.05.2022
«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые
19.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2022
В Карабаше открыли виртуальный концертный зал
В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с
07.05.2022
Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут
16.02.2022
В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов
11.02.2022
ГИБДД Челябинска напомнила водителям общественного транспорта: Детей высаживать нельзя
10.02.2022
В Челябинске грядет масштабное обновление электротранспорта и инфраструктуры
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022