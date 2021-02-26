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В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки

В Челябинске коммунальщики Ленинского района вместо того, чтобы вывозить снег на снегосвалки, сваливают его на детскую площадку. Рабочие разводят руками. Мол, так начальство сказало.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал местный житель. Коммунальщики пригнали технику во двор дома, расположенного по улице Джержинского. Снег, который убрали дворники, они просто перекидывают на детскую площадку.

«Нам так начальство сказало делать», - сообщил один из рабочих.

А на этой детской площадке дети играют в зимний футбол. Когда будут убраны эти горы снега, неизвестно.