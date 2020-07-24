ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске, Коркино и Сатке – режим «черного неба»

Общество
Сегодня, 18:03
Автор: 
Олеся Денисова

На территории Сатки, Коркино и Челябинска объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Сатке НМУ первой степени прогнозируется с 19 часов утра 24 июля до 17 часов 23 июля. В Челябинске и Коркино режим «черного неба» продлится до 19 часов 27 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
21.07.20 23:54
НМУ объявлены в Челябинске и Коркино, продлены в Магнитогорске
Среда обитания
20.07.20 22:14
В Магнитогорске объявлены НМУ
Среда обитания
17.07.20 22:31
НМУ в двух городах Челябинской области продлены по понедельник, в четырех – на выходные
Среда обитания
17.07.20 10:04
В Челябинской области НМУ объявлены в трех городах и продлены в двух
Сегодня, 16:41
Челябинск выбирает территорию, которая станет сквером студенческих отрядов
Сегодня, 16:39
Жители Магнитогорска решат, какой быть стеле «Город трудовой доблести»
Сегодня, 15:56
Власти приглашают горожан к работе над стратегией развития Челябинска
Сегодня, 15:00
Челябинская Кировка без эротики не может, или Стриптиз на социальной дистанции
Сегодня, 13:34
В Челябинской области закупят 10 цистерн для подвоза питьевой воды жителям
Сегодня, 13:07
В Челябинск праздновать День ВМФ летит делегация Тихоокеанского флота
Сегодня, 13:06
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Челябинска
Сегодня, 11:54
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Сегодня, 11:44
Любимой книгой южноуральских осужденных является "Преступление и наказание"
Сегодня, 11:23
В Челябинской области за сутки выявлено 134 случая коронавируса
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 18:49
Текслер – неравнодушным южноуральцам: Давайте созидать вместе
Новости
Сегодня, 18:41
Федерация
В России подтверждено более 800 тысяч случаев коронавируса, в УрФО - более 62 тысяч
Сегодня, 17:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25-27 июля
Сегодня, 17:27
Общество
В Челябинске по Комсомольскому проспекту частично перестанет ходить транспорт
Сегодня, 16:41
Общество
Челябинск выбирает территорию, которая станет сквером студенческих отрядов
Сегодня, 16:39
Общество
Жители Магнитогорска решат, какой быть стеле «Город трудовой доблести»
Материалы рубрики
Сегодня, 17:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25-27 июля
Сегодня, 17:27
Общество
В Челябинске по Комсомольскому проспекту частично перестанет ходить транспорт
Сегодня, 16:41
Общество
Челябинск выбирает территорию, которая станет сквером студенческих отрядов
Сегодня, 16:39
Общество
Жители Магнитогорска решат, какой быть стеле «Город трудовой доблести»
Сегодня, 13:34
Общество
В Челябинской области закупят 10 цистерн для подвоза питьевой воды жителям
Теги
НМУ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика