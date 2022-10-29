В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова, ушедшего из жизни в прошлом году.

После смерти своего создателя специальный учебный центр был законсервирован, занятия на нем не проводятся. А ведь именно сейчас, во время проведения специальной военной операции, площадка, подобной которой нет, наверное, во всем округе, особенно нужна - для боевой подготовки мужского населения и тренировок военно-патриотических организаций.

Данную проблему обозначил председатель Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, ветеран спецназа ГРУ Иван Заика – об острой необходимости возобновления работы СУЦ «Полигон» он сказал на открытии фотовыставки Сергея Коляскина «Сила в правде» в стенах Исторического музея Южного Урала.

Полигон находится в окрестностях аэропорта Челябинска. Сегодня его судьба под вопросом. Нужны политическая воля, финансовые вложения для поддержания объекта в рабочем состоянии. Дело Александра Петрова, разработавшего уникальную методику стрельбы и создавшего очень крутую площадку для подготовки стрелков, должно жить, считает Иван Заика, которому Александр Иванович был близким другом, товарищем, наставником. Очень важно это и вдове создателя полигона Надежде Петровой. Однако без поддержки властей учебный центр работу не возобновит.

«Полигон на самом деле уникальный. Прекрасное стрельбище. Дистанции, обустроенные таким образом, что стрелять можно на расстоянии более полутора километров. Для обучения снайперов, что сейчас очень востребовано, – идеальные условия. Там есть площадки, на которых можно вести практически круговую огневую тренировку, чего нет ни на одном из полигонов в Челябинской области и, наверное, во всем округе. В общем, действительно уникальный объект, который, к большому сожалению, находится на грани исчезновения. Сильные мира сего никак не могут определиться, понять, что полигон нужен нам всем», - отметил Иван Заика.

Иван Васильевич рассказал, что полигон успешно функционировал не один год, на нем проводились различные военно-патриотические мероприятия, постоянно тренировались силовики, правоохранители – МВД, ФСБ. Кроме того, у Александра Петрова регулярно проводились тренировки службы безопасности президента РФ – сотрудники данного подразделения специально приезжали в Челябинск из Москвы, чтобы позаниматься на этом полигоне.

Иван Заика рассказал, что лично обращался по вопросу будущего полигона к властям региона, но пока ситуация все та же – полигон законсервирован.

«Учебный центр требует минимальных вложений. Он находится в рабочем состоянии и в любой момент может открыть двери и начать принимать людей, чтобы готовить их», - подчеркнул ветеран спецназа ГРУ.

По словам Ивана Васильевича, на полигоне у Александра Ивановича постоянно занимались и военно-патриотические организации, причем абсолютно бесплатно. Ребята проходили здесь не только огневую, но и тактическую подготовку, и не только.

«Наши власти оказывают помощь полигону в Чебаркуле, но, согласитесь, челябинцам ездить туда неудобно. Мы же понимаем, что есть мобилизационный резерв и что находящиеся в нем мужчины могут попасть в следующую волну, если она будет. Сейчас они могли бы спокойно заниматься на полигоне и возвращаться домой. Кроме того, есть такое понятие в военкоматах, как плановые сборы с теми, кто находится в резерве, в запасе. Лично я вообще не вижу никаких проблем, чтобы военкомат - понятно, по указанию сверху - организовал сборы с такими лицами, которые, вполне возможно, уже в скором будущем могут быть привлечены к защите нашей Родины. Сборы, трех- или пятидневные, можно организовать без паники, без нагнетания социальной напряженности. Сами люди заинтересованы в занятиях на полигоне - ко мне уже не раз обращались с этими вопросами. Военкомат знает, что такие люди есть. Я с таким предложением от лица своей организации – Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области - выходил на военкома и предлагал закрыть вопрос подготовки снайперов, разведчиков, операторов БПЛА именно по этому полигону. Тем же инструкторам - офицерам запаса тоже будет не очень удобно куда-то ездить. Так, например, чтобы провести те или иные занятия в воинской части, нужно преодолеть кучу бюрократических проволочек», - подчеркнул Иван Заика.

Кроме того, не стоит забывать, по его словам, и о сотрудниках МВД, ФСБ, минюста, пограничниках, которые в любой момент могут оказаться в зоне СВО – у правоохранителей и силовиков нет своего полигона, где они могли бы заниматься и совершенствовать свои навыки, а прохождение курсов общевойсковой подготовки сегодня им жизненно необходимо – время такое.

Иван Заика отметил, что свой полигон есть у Росгвардии, но он постоянно занят: во-первых, на нем беспрерывно тренируются сами росгвардейцы, во-вторых, чтобы на нем занимались представители других силовых структур, нужно налаживать межведомственное взаимодействие, а это требует времени.

О важности созданного Александром Петровым полигона сказал и руководитель челябинского военно-патриотического молодежного объединения «Воин» Алексей Вепринцев.

«Сегодня полигон пустует, тогда как он мог бы быть базой для проведения на нем патриотических игр, спортивным центром для военно-патриотических клубов. Также полигон мог бы служить площадкой для подготовки граждан, подлежащих мобилизации, но еще не мобилизованных – необходимость в них может появиться, и они должны быть готовы», - отметил Алексей Вепринцев.