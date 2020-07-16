В Челябинске на следующей неделе возобновят движение трамваев по мосту Коксохим

В Челябинске на следующей неделе возобновят трамвайное движение на путепроводе в районе ООО «Мечел-Кокс», движение по которому было открыто 15 июля после 1,5-летнего перерыва.

Накануне на мосту были уложены трамвайные пути. Но еще несколько дней понадобится на наладку. «При монтаже применяется кремний-органические изоляторы. Это современная технология, изоляторы устойчивы к ультрафиолету и адаптированы к уральским климатическим условиям», - сообщает миндортранс со ссылкой на подрядчика.

После укладки путей была проведена проверка и регулировка контактной сети. По новому мосту в районе «Мечел-Кокса» запустили для пробы необычный трамвай. «Это спецвагон с телескопической вышкой для регулировки и осмотра контактной сети», - пояснили в министерстве.

Сегодня проверяют сеть и рельсы на территории «Мечел-Кокса». После завершения работ по укладке трамвайных путей на путепроводе возобновится движение трамвая № 19 «Чичерина – Коксохим». Губернатору Алексею Текслеру называли дату запуска трамвайного движения по новому путепроводу – 21 июля.

Напомним, сегодня, 16 июля, по новому мосту Коксохим запущено автобусное движение. С 17 июля возобновляется работа троллейбусного маршрута № 21 «Железнодорожный вокзал – ТЭЦ № 3».

Пока из-за высоких температур воздуха движение большегрузного транспорта по мосту запрещено до 24 часов 20 июля.