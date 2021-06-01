В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь

Жители Калининского района Челябинска пожаловались на огромную очередь в поликлинику горбольницы №5, которая растянулась на несколько десятков метров перед входом в лечебное учреждение.

«Понедельник, 8:45, 31.05.2021, вот такая вот очередь в регистратуре, поликлиника на Каслинской 60А, - поделилась Оксана Башина фотографией огромной очереди в поликлинику в группе «Текслер, помоги» ВКонтакте. - Говорят, что в 8:00 очередь была ещё длиннее».

Жительница рассказала, что она находится на больничном и я пятницу просила выписать талон в регистратуре, но ей отказали и посоветовали прийти в понедельник.

А в понедельник ее ждал «сюрприз» возле поликлиники – огромная очередь на входе. «В очереди в основном пенсионеры, - делится Оксана и спрашивает - Неужели нельзя как-то исправить положение. Примите меры».

Главный врач больницы Алексей Банных подтвердил, что 31 мая с восьми до девяти утра действительно произошла неординарная ситуация (ее и запечатлела посетительница).

«К сожалению, мы никак не можем предугадать или проконтролировать какое количество людей придет в поликлинику. Ранние часы – как правило пик. А сегодня к концу месяца здесь и за бесплатными лекарствами приехали садоводы, и пациенты к врачам, и за справками для летних лагерей педагоги, - пояснил главврач. - Работают все пять окон в регистратуре, к специалистам на помощь пришли медсестры, чтобы быстрее разгрузить очередь. Но вышла накладка».

Главврач принес извинения за доставленные неудобства. Руководство больницы проанализировало ситуацию и взяло этот вопрос на контроль.

Жителей просят по мере возможности записываться в поликлинику через сайт госуслуг, через Talon.zdrav74.ru или по телефону горячей линии 240-13-13.

«Также, по возможности, приходить не к самому открытию поликлиники, а чуть позже. Буквально через час очереди уже не было», - попросил жителей главврач.