В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора

В минувшее воскресенье, 6 июня, в Челябинске состоялась выставка «Первая пластиковая. Планета, на которой мы живем». Она была приурочена к открытию пространства нового экологического эко-центра «GoGreenCenter».

В экспозиции была представлена коллекция арт-объектов, созданных из переработанного и вторично использованного пластика. Взглянуть на мусор под другим углом предложили волонтёры общественного движения «Сделаем», представители независимого художественного объединения «Postart union» (г. Екатеринбург), центра «GoGreenCenter», АО «Втор-Ком» и другие организации.

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Интересной особенностью оказалась стоимость входа на это мероприятие. Для того, чтобы пройти на выставку, гостям нужно было «заплатить» за вход пятью пластиковыми крышечками. Организаторы отмечают, что это может стать первым шагом к раздельному сбору мусора.

Новой экологическое пространство, по словам организаторов, состоит из нескольких логических частей: Reduce — уменьшение количества отходов, Reuse — повторное использование, Recycle — переработка отходов и Rethink — переосмысление отходов.

Таким образом, многие павильоны снаружи пространства соответствовали концепции уменьшения потребления: магазины эко-товаров, вегетарианские кафе и т.д. На первом этаже пространства находилась зона для повторного использования вещей — благотворительная сеть «Вещеворот». Там же находился и пункт приема отходов для переработки.

Второй этаж пространства представлял собой зону переосмысления, тут и находилась выставка «Первая пластиковая»

На выставке посетители могли увидеть работы как местных художников из Челябинска и Екатеринбурга, так и работы зарубежных авторов.

После завершения выставки организаторы обсудили с участием горожан, эко-активистов, экологов, представителей бизнеса, образования, органов власти перспективы раздельного сбора мусора и его переработки.