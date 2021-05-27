В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ

Сегодня, 27 мая, в Челябинске в Театральном корпусе ЧелГУ начал свою работу ХХII фестиваль СМИ Челябинской области. В нем принимают участие представители многих СМИ региона, гости из Союза журналистов Курганской области, а также приглашенные гости из Москвы, Пензы, Липецка, Кубани.

На открытии фестиваля выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Рад, что сегодня мы вместе, снова есть возможность обсудить вопросы и проблемы медиасферы, а самое главное – пообщаться, обменяться опытом. Я от всей души поздравляю всех с началом 22-го фестиваля СМИ в Челябинской области и хочу сказать слова благодарности. Мы все вместе переживали прошлый непростой год. Все жители области столкнулись с вызовами пандемии. Конечно, наши журналисты своевременно давали информацию, мы постоянно находились на связи. Я благодарю вас за замечательную работу. Хочу пожелать успехов и удачи, а всем, кто приехал в наш регион на фестиваль, – новых знакомств и встреч», – подчеркнул губернатор.

Губернатор ответил на вопросы журналистов, выслушал просьбы. В частности, Денис Мякишев из «Российской газеты» попросил его поддержать киоски «Роспечати», которым городские власти предписывают унифицировать внешний вид. Владельцы не против, но просят, чтобы им на эту работу дали отсрочку до конца года, как и обещали.

Алексей Текслер нашел время, чтобы пообщаться с журналистами в неформальной обстановке, сфотографироваться с ними, ответить на вопросы.

Пожалуй, можно сказать, что гвоздем медиафорума стало выступление содиректора компании Adconsult Романа Пивоварова, который рассказал журналистам, на чем зарабатывать региональным СМИ и проанализировал стратегии и тактики монетизации медиа.

Немалую аудиторию собрал и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, темой выступления которого была трансформация СМИ в условиях пандемии.

В мастер-классах и круглых столах приняли участие заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и неизменный участник челябинских медиафорумов секретарь Союза Владимир Касютин.

Завершил первый день работы медиафорума конкурс песни «Журналисты поют».

Завтрашний день будет не менее насыщенным Участники медиафорума встретятся с журналистом, публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом, примут участие в работе дискуссионных площадок и творческих лабораторий. Завершится форум церемонией награждения победителей творческих конкурсов.

Фестиваль СМИ Челябинской области проводится ежегодно с 1999 года при поддержке губернатора и правительства региона. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось.