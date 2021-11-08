В Челябинске начали вакцинировать от ковида водителей маршруток

В Челябинске начали прививать водителей маршрутных такси. За неделю прививку от коронавируса получил 171 водитель общественного транспорта.

Об этом сегодня, восьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Мы провели выездное мероприятие по вакцинации. 171 водитель привит», - сказал чиновник.

Напомним, в Челябинской области продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. На сегодня в России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19. Это «Гам-Ковид-Вак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».