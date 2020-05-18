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В Челябинске новый случай смерти от ковидной пневмонии

Общество
Сегодня, 12:17
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске за прошедшие сутки зарегистрирован новый случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 17 мая, в больнице умерла 48-летняя женщина. Причина – ковидная пневмония. Это самая молодая из умерших пациентов с коронавирусом.

За время пандемии в Челябинской области скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе девять человек – от ковидной пневмонии, 12 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

В Челябинске за время пандемии зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, заразилась после контакта с инфицированным, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (ковидная пневмония). Всего на сегодня в областном центре подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло восемь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая,хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий) и 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония). На сегодня в Магнитогорске подтверждено 412 случаев ковида. Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

В Златоусте зафиксировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии) и 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус). На сегодня в Златоусте подтверждено 371 случай коронавируса.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 10 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 24 случая коронавируса.

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 12 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе умерла 82-летняя женщина. Заразилась после контакта с больным. На сегодня в Миассе подтверждено 98 случаев коронавирусной инфекции.

По данным на утро 18 мая в России коронавирус унес жизни 2631 человека. В УрФО зарегистрировано 46 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 21 (в том числе девять – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – девять, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – шесть, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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