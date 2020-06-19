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В Челябинске обсудили будущее объектов уличной торговли

Общество
Сегодня, 11:08
Автор: 
Михаил Бычков

Ларьки получат право на жизнь, если будут соблюдать установленные правила. Вчера, 18 июня, в администрации города Челябинска  прошла пресс-конференция, посвященная вопросам размещения нестационарных торговых объектов. На встрече затронули требования к объектам торговли, а также условия их установки. 

«Для нас каждый торговый павильон – это потенциальный инвестиционный объект с рабочими местами и отчислениями в бюджет. И говорить о том, что такие объекты устарели, преждевременно. Сейчас мы внимательно следим за размещением нестационарных торговых объектов. Большая работа ведется над изменением их облика», – отметил заместитель Главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Сейчас в городе 2264 объекта уличной торговли, в которых задействовано 6,8 тысячи рабочих мест. Ежемесячный объем выручки с данных точек составляет порядка 45 млн рублей. Число подобных объектов в городе превышает норму на 35­­–40%. Поэтому многие точки работают на грани рентабельности.

По предварительным подсчетам, ребрендинг объектов приведет к увеличению выручки на 25–35%. В планах оснастить все торговые павильоны QR-кодами с подробной информацией. Сейчас сведения о таких объектах размещены на Геопортале Челябинской области.

Этим летом изменятся правила размещения нестационарных торговых точек. Так, максимальный срок размещения объекта торговли увеличится с 4 лет 11 месяцев до 7 лет. Для точек сезонной торговли и торговых залов срок останется тем же – 8 месяцев. Будет  запрещена передача прав по договору аренды третьим лицам.

В то же время будет упрощен порядок получения права на размещение торгового объекта. Получить место без торгов смогут владельцы сезонных торговых объектов, торговых залов, прилегающих к объектам общепита, и амнистированных объектов нестационарной торговли. Под амнистию попадают предприниматели, уже имевшие договор аренды или размещения и выполнившие все обязательства. Также послабление сделано для объектов, в которых доля печатной продукции составляет не менее 40% – их владельцы смогут заключить договор без торгов.

Одним из условий размещения объектов станет соответствие объектов дизайн-коду, разрабатываемому Управлением архитектуры.  

 

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Автор: 
Михаил Бычков
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