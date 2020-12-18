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В Челябинске ограничат движение большегрузов

В преддверии Нового года в Челябинске вводятся временные ограничения на въезд в город большегрузной техники. Передвижение по дорогам, погрузка и разгрузка будут разрешены с семи вечера до восьми утра.

Традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах Челябинска увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей Челябинской области к празднованию Нового года и покупкой подарков.

С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники, грузоподъемностью свыше 10 тонн, с 20 по 31 декабря планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска с восьми утра до семи часов вечера.

«В указанное время сотрудники госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию города, кроме того большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций будет необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты, чтобы подъезд к объектам осуществлялся по кратчайшим путям, исключался транзит транспорта», - сказала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Безменова Алена.

Также в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС.