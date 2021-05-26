В Челябинске отключат светофоры

В Челябинске завтра, 27-го мая, временно не будут работать светофоры на трех перекрестках.

Светофорные объекты отключат на Дарвина – «Южуралмебель» (с восьми утра до семи вечера), на Зальцмана – 1-я Эльтонская (с девяти утра до часу дня) и на Самохина – 1-я Эльтонская.

О предстоящих отключениях сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.