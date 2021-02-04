В Челябинске отключают светофоры на перекрестках

В Челябинске сегодня, четвертого февраля, в связи с работами на электросетях временно не будут работать светофоры на нескольких перекрестках.
В девять утра отключили светофор на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского. Здесь плановые работы осуществляет АО «СМЭУ».
Кроме того, в настоящее время не работает светофорный объект на перекрестке улиц Воровского и Варненской.
С часу дня до четырех вечера будут также отключены светофоры на пересечении проспекта Победы с улицей Косарева и Чайковского, сообщает в четверг телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства.