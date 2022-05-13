В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

На Южном Урале расширили сеть исправительных центров для осужденных к принудительным работам – вчера, 12 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска состоялось открытие ИЦ-2 регионального ГУФСИН.

Мероприятие прошло с участием начальника ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майора внутренней службы Михаила Арсланова, заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, министра общественной безопасности Челябинской области Светланы Костиной, регионального омбудсмена Юлии Сударенко.

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Также на открытие были приглашены исполняющая обязанности начальника управления министерства юстиции по Челябинской области Евгения Шангина и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ.

«Учитывая политику государства, направленную на гуманизацию общества, одной из задач, стоящих перед ФСИН России, является расширение сети исправительных центров во всех территориальных органах федеральной службы исполнения наказаний. Выполняя поставленную задачу, сегодня ГУФСИН России по Челябинской области открывает третье подобное учреждение. Ввод в эксплуатацию исправительного центра №2 позволит создать дополнительные места для размещения осужденных к принудительным работам в Челябинской области. Это – элемент прогрессивной системы отбывания наказания», – отметил Михаил Арсланов.

Церемония открытия началась с традиционного разрезания красной ленты, после для участников мероприятия была организована экскурсия по территории учреждения.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУФСИН, исправительный центр №2 находится по адресу: переулок Краснокамский, 4, куда удобно добираться на транспорте.

Четырехэтажное здание соответствует всем необходимым требованиям: здесь оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей. Имеются помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и библиотека. Объект оснащен видеоконтролем и инженерными средствами надзора. Проживать здесь одновременно может до 150-ти человек (мужчин). Первые осужденные появятся уже в ближайшее время. Все они будут трудоустроены.

«Нами налажено взаимодействие со службой занятости населения, с представителями малого и среднего бизнеса», – рассказал начальник ИЦ-2 полковник внутренней службы Юрий Евсеев.

Он также пояснил, что часть заработной платы осужденных будет удерживаться в доход государства, часть пойдет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются. В случае отказа от работы или совершения осужденным злостного нарушения принудительные работы могут быть заменены на реальное лишение свободы.

Как напомнили в пресс-службе регионального ГУФСИН, принудительные работы – вид наказания, применяемый в России с первого января 2017 года. Они назначаются как альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступления небольшой и средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. В декабре 2017-го года начал функционировать исправительный центр №1, расположенный в поселке Октябрьский Копейска. Рассчитан центр на 115 человек (мужчин и женщин). В 2020-м году введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области (участок, функционирующий как исправительный центр). Его лимит наполнения составил 50 человек.

В перспективе на территории Челябинской области планируется открытие новых центров, которые позволят создать дополнительные рабочие места для осужденных.