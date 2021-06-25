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коронавирус
Ирина Гехт
Владимир Мякуш
Ариант
Александр Аристов
Наталья Котова
Общество
25.06.2021 16:18

В Челябинске открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в Челябинске состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвящённого подвигу медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Памятник установлен в центре сквера имени С.С. Андриевского, расположенного на пересечении улиц Воровского и Худякова. Степан Андриевский – легендарный врач, который в 18 веке успешно боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы.

В церемонии приняли участие руководители ковидных госпитальных баз, медицинские работники, работавшие в «красных зонах», первый вице-губернатор Ирина Гехт, депутаты областного парламента, глава Челябинска Наталья Котова, сотрудники регионального министерства здравоохранения, общественники.

Ирина Гехт вспомнила медицинских работников, жизнь которых унесла коронавирусная инфекция. Медики до последнего оставались на боевом посту, спасая жизни южноуральцев.

«Этот памятник – частичка благодарности медицинским работникам Южного Урала за профессиональное мужество, тысячи спасенных жизней, умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, выдержку и понимание», – сказала Ирина Гехт.

Владимир Мякуш подчеркнул, что 2020 год (год, когда мир столкнулся с опасной инфекцией) ярко высветил значимость профессионализма медиков, их готовность каждый день трудиться с полной самоотдачей.

«Медицинские работники Челябинской области достойно проходят испытание пандемией. И сегодня они дают надежный отпор коронавирусной инфекции. Беспримерную стойкость проявили все: врачи в «красных зонах» стационаров, в поликлиниках, на скорой. Это и водители санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, медицинские сестры. Но не все сохранили свои жизни, помогая южноуральцам победить эту опасную инфекцию», - подчеркнул спикер.

В конце 2020 года более 1,6 тысячи медиков, работающих в «красных зонах», были награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания.

Тогда депутаты выступили с инициативой установить в Челябинске памятник, посвященный подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Инициатива депутатов нашла отклик и поддержку среди медицинского сообщества, представителей власти и бизнеса.

Проект памятника подготовлен скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста. Бронзовый памятник отлили мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел»).

Меценатскую помощь оказала группа компаний «Ариант», организационную помощь - администрации Челябинска и глава города Наталья Котова.

Когда только возникла идея создания памятника, группа компаний «Ариант», конечно, не могла остаться в стороне и поддержала эту инициативу. Мы, как и все наши соотечественники, благодарны медицинским работникам за их самоотверженный труд, терпение, милосердие. Мы чтим память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь и здоровье в борьбе с пандемией. Они - настоящие герои нашего времени», - отметил сооснователь группы компаний «Ариант» Александр Аристов.

«Сегодня одновременно светлый и грустный день. Мы вспоминаем врачей, медицинских сестер, наших пациентов, которые погибли от коронавируса. Это важное событие для медицинского сообщества, благодарность всем нам за спасенные жизни», - сказала заведующая инфекционным отделением № 1 городской клинической больницы № 8 Челябинска Екатерина Стенько.

Владимир Мякуш предложил дополнить монумент табличкой, где указать фамилии медиков, погибших от коронавирсуной инфекции.

Все присутствующие на мероприятии возложили к памятнику цветы.

коронавирус
Ирина Гехт
Владимир Мякуш
Ариант
Александр Аристов
Наталья Котова
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Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде

23.06.2021 13:29

В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров

23.06.2021 13:13

Жители Тугайкуля вновь жалуются губернатору на темпы строительства школы в их микрорайоне

23.06.2021 12:55

Текслер: Основная задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

23.06.2021 12:23

Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста

23.06.2021 12:21

В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России

23.06.2021 12:06

В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов

23.06.2021 11:53

Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов

23.06.2021 11:41

Челябинск снова «поплыл»

23.06.2021 11:20

Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится

23.06.2021 10:45

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

23.06.2021 10:28

В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии

23.06.2021 10:13

В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя

23.06.2021 09:49

Челябинский театр кукол  приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»

22.06.2021 23:25

Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб