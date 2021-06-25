В Челябинске открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в Челябинске состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвящённого подвигу медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Памятник установлен в центре сквера имени С.С. Андриевского, расположенного на пересечении улиц Воровского и Худякова. Степан Андриевский – легендарный врач, который в 18 веке успешно боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы.

В церемонии приняли участие руководители ковидных госпитальных баз, медицинские работники, работавшие в «красных зонах», первый вице-губернатор Ирина Гехт, депутаты областного парламента, глава Челябинска Наталья Котова, сотрудники регионального министерства здравоохранения, общественники.

Ирина Гехт вспомнила медицинских работников, жизнь которых унесла коронавирусная инфекция. Медики до последнего оставались на боевом посту, спасая жизни южноуральцев.

«Этот памятник – частичка благодарности медицинским работникам Южного Урала за профессиональное мужество, тысячи спасенных жизней, умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, выдержку и понимание», – сказала Ирина Гехт.

Владимир Мякуш подчеркнул, что 2020 год (год, когда мир столкнулся с опасной инфекцией) ярко высветил значимость профессионализма медиков, их готовность каждый день трудиться с полной самоотдачей.

«Медицинские работники Челябинской области достойно проходят испытание пандемией. И сегодня они дают надежный отпор коронавирусной инфекции. Беспримерную стойкость проявили все: врачи в «красных зонах» стационаров, в поликлиниках, на скорой. Это и водители санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, медицинские сестры. Но не все сохранили свои жизни, помогая южноуральцам победить эту опасную инфекцию», - подчеркнул спикер.

В конце 2020 года более 1,6 тысячи медиков, работающих в «красных зонах», были награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания.

Тогда депутаты выступили с инициативой установить в Челябинске памятник, посвященный подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Инициатива депутатов нашла отклик и поддержку среди медицинского сообщества, представителей власти и бизнеса.

Проект памятника подготовлен скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста. Бронзовый памятник отлили мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел»).

Меценатскую помощь оказала группа компаний «Ариант», организационную помощь - администрации Челябинска и глава города Наталья Котова.

Когда только возникла идея создания памятника, группа компаний «Ариант», конечно, не могла остаться в стороне и поддержала эту инициативу. Мы, как и все наши соотечественники, благодарны медицинским работникам за их самоотверженный труд, терпение, милосердие. Мы чтим память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь и здоровье в борьбе с пандемией. Они - настоящие герои нашего времени», - отметил сооснователь группы компаний «Ариант» Александр Аристов.

«Сегодня одновременно светлый и грустный день. Мы вспоминаем врачей, медицинских сестер, наших пациентов, которые погибли от коронавируса. Это важное событие для медицинского сообщества, благодарность всем нам за спасенные жизни», - сказала заведующая инфекционным отделением № 1 городской клинической больницы № 8 Челябинска Екатерина Стенько.

Владимир Мякуш предложил дополнить монумент табличкой, где указать фамилии медиков, погибших от коронавирсуной инфекции.

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Все присутствующие на мероприятии возложили к памятнику цветы.