18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
18.09.2023
В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского
18.09.2023
Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов
18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
Вечером 18 сентября восстановят движение трамваев от трамвайного депо №1
18.09.2023
В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского
04.09.2023
На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения
17.08.2023
В Челябинске трамвай №20 изменит маршрут до середины октября
30.07.2023
В Челябинске с 31 июля возобновят движение трамваем на Медгородок, но ненадолго
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023