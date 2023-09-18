В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда

В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда.

О статусе ремонтных работ на переездах и стрелочных узлах в столице Южного Урала сегодня, 18 сентября, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

В настоящее время ведется подготовка к запуску движения городского электротранспорта от трамвайного депо №1 через узел «Монтажный колледж» в сторону ЧТЗ и Ленинского района. Движение здесь восстановят сегодня вечером.

На кольце по улице Чичерина ведется подготовка котлована для укладки балластного слоя.