В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии

В предстоящее воскресенье, 10 октября 2021 года, православные христиане в Челябинской области впервые отметят праздник - Собор святых Челябинской митрополии. В этот день в Челябинске пройдёт целый ряд мероприятий.

Сегодня, пятого октября, в пресс-центре «Гранада пресс» состоялась пресс-конференция, посвященная этому значимому событию.

Как рассказал секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма отец Игорь Шестаков, официально празднование Собора святых Челябинской митрополии было установлено в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По словам Игоря Шестакова, на сегодня в список Собора святых Челябинской митрополии включено шесть местночтимых угодников Божиих: священномученики Пётр Крутицкий, Пётр Беляев, Павел Соколов, Александр Миропольский, Пётр Смородинцев и мученица Параскева Кочнева. Все они относятся к числу новомучеников, пострадавших при советской власти и канонизированных в конце XX - начале XXI веков. Четыре человека из шести пострадали от рук безбожников в ходе гражданской войны на Урале, ещё двое - жертвы репрессий 1930-х годов.

«Список челябинских святых будет пополняться постоянно, - отметил отец Игорь Шестаков. – Новые имена – это имена известных священнослужителей».

Торжество включено в календарь официальных церковных праздников. В 2021 году праздник будет отмечаться второй раз, но впервые с таким размахом (в прошлом году помешала пандемия коронавируса).

В воскресенье, 10 октября, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32) в восемь часов 30 минут начнется Святая Божественная Литургия, которую возглавят несколько митрополитов. Это правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Курганский и Долматовский Даниил. Им будут сослужить епископы Челябинской митрополии, епископ Златоустовский Викентий, епископ Магнитогорский Зосима, епископ Нижнетагильский Феодосий и епископ Югорский Фотий. В коцне Богослужения будет совершен молебен и

Кроме того, будет передана частица мощей очень почитаемого святого Симеона чудотворца Верхотурского – покровителя Уральской земли. Ковчег будет торжественно перенесен перед началом Богослужения в Свето-Симеоновский кафедральный собор.

Планируется прямая трансляция на телекомпании «Союз» торжественного Богослужения и праздничных мероприятий.

После богослужения 10 октября в дар Челябинской епархии будет передана уникальная икона Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение». Образ предназначен для строящегося кафедрального собора Рождества Христова.

Икону написали на Афоне в келии Буразери по заказу известного общественного деятеля Константина Малофеева. Константин Валерьевич лично передаст святой образ митрополиту Алексию. В Челябинской епархии отметили, что это уже вторая икона с Афона, которую Константин Малофеев передаёт для строящегося челябинского собора. Первая - копия Иверской чудотворной иконы Божией Матери - была подарена Челябинской епархии 17 марта 2020 года.

В 13 часов состоится открытие памятника императору Александру Второму в парке Алое поле у храма святого благоверного князя Александра Невского. Великие реформы Александра Второго серьезно изменили облик нашего края.

«Небесным покровителем Александра Второго был Александр Невский. Александр Второй был уникальным царем, который не проиграл ни одной войны. Это был царь, при котором Российская империя увеличилась как численно, так и территориально. Это был император, при котором прошли важнейшие реформы, в том числе судебная и реформа освобождения крестьян. Император Александр Второй неоднократно был на Южном Урале. И мы рады тому, что нашлись меценаты, которые решили удовлетворить просьбу жителей Челябинска», - рассказал благочинный города Челябинска, настоятель храма святого Александра Невского отец Борис Кривоногов.

Теперь память Александра второго будет увековечена в центре южноуральской столицы. В этом помог меценат Константин Малофеев и компания «Строймеханизация». Выбор места обусловлен тем, что сам храм на Алом поле построен в память о царе-освободителе после его убийства террористами. Бронзовая фигура императора будет установлена на гранитном постаменте.

Кроме того, высокие гости (в том числе и заместитель министра культуры РФ Сергей Осинцев) в этом день оценят ход реставрации, проводимой в храме Александра Невского. На реконструкцию храма было выделено более одного миллиарда рублей (из федерального бюджета).

Помимо этого, 10 октября в 16 часов в актовом зале ЮУрГУ (пр. Ленина, 76) начнётся Второй челябинский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС). Здесь соберется духовенство, представители органов власти, бизнеса, общественных объединений, казачества. На встрече выступит известный российский интеллектуал, доктор социологических наук Александр Дугин. Кроме того, в рамках форума пройдет презентация книги заместителя главы ВРНС, основателя общества «Царьград» Константина Малофеева (предварительное название книги «Империя»).

Как рассказал председатель Челябинского отделения общества «Царьград», меценат Евгений Дорохов, ВРНС был создан в 1993 году и признан во всем мире. Его бессменным руководителем является Патриарх, один из замов – Константин Малофеев. «Я вас уверяю, будет очень интересно. Откроете много нового для себя и по-другому взглянете на историю страны», - заверил Дорохов.

Игорь Шестаков также рассказал, что церковные и светские мероприятия в честь Собора святых Челябинской митрополии пройдут и в других городах области. В частности, 11 октября в Магнитогорске в филиале Горной академии стартуют Петровские образовательные чтения. В этом году они приобретают иной формат.

Также торжества состоятся и в Верхнеуральске, где будет освящен Поклонный крест на месте заточения святителя Петра (возле Верхнеуральской тюрьмы, где пострадали священномученики).

СПРАВКА

Когда будет праздноваться Собор святых Челябинской митрополии

День празднования привязан ко дню памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян 10 октября.

При совпадении этого числа с воскресным днем, как в 2021 году, Собор челябинских святых отмечается 10 октября.

Если 10 октября выпадет на другой день недели, Собор челябинских святых отмечается в следующее воскресенье после него.

Однако в те годы, когда 10 октября будет приходиться на среду, следующий воскресный день будет совпадать с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Поэтому в такие годы Собор святых Челябинской митрополии будет отмечаться в предшествующий 10-му октября воскресный день – седьмого октября.

Так, в 2022 году память святых Челябинской митрополии будет отмечаться 16 октября, в 2023 году – 15 октября, в 2024 году – 13 октября, в 2025 году – 12 октября, в 2026 году – 11 октября, в 2027 году – 10 октября, в 2028 году – 15 октября, в 2029 году – 7 октября, в 2030 году – 13 октября, в 2031 году – 12 октября.

Краткие сведения об угодниках Божиих, входящих в Собор святых Челябинской митрополии.

Священномученик Пётр Беляев (1875-1918). Выпускник Владимирской духовной семинарии. Служил в Каслях с 1904 года. Преподавал Закон Божий в местной двухгодичной школе. Расстрелян красными без суда 17 июня 1918 года. Похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Павел Соколов (1874-1918). Выпускник Калужской духовной семинарии. Служил в Нязепетровске с 1900 по 1911 год. Преподавал Закон Божий в нязепетровских училищах, заведовал церковноприходскими школами. В дальнейшем служил в Тихвинском храме города Кунгура. Расстрелян большевиками в Кунгуре 20 июня 1918 года.

Священномученик Александр Миропольский (1843-1918) служил в Казанской, а с 1910 года – в Екатеринбургской епархии. В 1911-1918 служил в Успенском храме города Касли. Был известным миссионером, обратил в христианство немало татар и башкир. Убит красными в ночь на 6 июля 1918 года.

Священномученик Пётр Смородинцев (1866-1918). Из семьи священнослужителя. Много лет служил псаломщиком и диаконом, священником стал в 42 года. В 1908-1918 служил в селе Юшково нынешнего Каслинского района Челябинской области. После прихода красных арестован. Расстрелян вместе с протоиереем Александром Миропольским. Был похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Пётр Крутицкий (1862-1937). В миру – Петр Федорович Полянский. До революции трудился на различных церковно-административных должностях, сан принял только в 1920 году. Один из сподвижников Патриарха Тихона. После его смерти стал Патриаршим Местоблюстителем. В декабре 1925 года был арестован, остаток жизни провёл в ссылках и тюрьмах. Находился в Челябинской пересыльной тюрьме. В 30-х годах содержался в Верхнеуральской тюрьме. Расстрелян 10 октября 1937 года.

Мученица Параскева Кочнева (1890-1939). Прасковья Степановна Кочнева родилась в семье крестьянина в селе Кочневе (нынешний Уйский район, Челябинская область). В годы гонений была членом «двадцатки» Александро-Невского храма в Миассе, пыталась предотвратить его закрытие. Дала редкостный пример мужества в отстаивании своего права исповедовать православную веру. В 1937 году приехала в Москву из города Миасса, чтобы ходатайствовать о назначении в храм священника взамен арестованного. Подала жалобу во ВЦИК и побывала на приёме у Патриаршего Местоблюстителя - митрополита Сергия (Страгородского). Пыталась уехать домой, но на Казанском вокзале была арестована. Получила 10 лет лагерей. Скончалась в Байкало-Амурском лагере от тяжёлой травмы восьмого апреля 1939 года.