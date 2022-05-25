В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала

В Челябинске на улице Цвиллинга отменили остановку трамвая «Улица Евтеева» в сторону вокзала.

Как сообщает «Челябинский транспорт» во ВКонтакте, остановка будет восстановлена уже после завершения работ на новой платформе – появится она за перекрестком.

«Неужели адекватную остановку сделают, а не под колеса авто?»; «Навес радует – сантиметров 30-40 максимум между вагоном и навесом», - пишут в данной группе челябинцы, познакомившиеся с представленной схемой.

Напомним, в этом году на улице Цвиллинга планируется обустроить 12 посадочных площадок с остановочными павильонами.

Данные работы будут осуществлены в рамках муниципального контракта по ремонту участка улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой.

Посадочные площадки с павильонами появятся на следующих участках (везде – в обоих направлениях): площадь Революции, улица Тимирязева, городской сад имени «Пушкина», улица Орджоникидзе, улица Евтеева, стадион «Локомотив».

Сейчас на улице Цвиллинга – полная разруха. Лавочек на трамвайных остановках почти нет. Люди теперь дожидаются общественного транспорта в основном стоя. При этом одних жителей, особенно автомобилистов, страшат устанавливаемые вдоль путей бордюры, других – существенно сузившаяся (из-за того, что внушительную ее часть отдали под остановки) проезжая часть.