В Челябинске перенесут трамвайную остановку по улице Российской

В Челябинске завтра, десятого декабря, перенесут трамвайную остановку по улице Российской, в районе дома №43.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, перенос остановочного комплекса будет временным.

В КДХ пояснили, что остановка сменит «место жительства» до завершения строительно-монтажных работ при реконструкции моста через реку Миасс по проспекту Победы.

Отметим, остановка временно будет находиться на большем расстоянии от проспекта Победы, чем обычно.