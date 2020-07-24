В Челябинске по Комсомольскому проспекту частично перестанет ходить транспорт

В Челябинске с завтрашнего дня, 25-го июля, частично перестанет ходить транспорт по Комсомольскому проспекту.

Мера это временная - ограничение движения будет действовать в районе пересечения с улицей Ворошилова до 23-го августа в связи с проводимыми дорожными работами.

Работы будет проводить компания "Интерполис" - без вскрытия проезжей части, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что сужение правой крайней полосы Комсомольского проспекта по ходу движения в сторону центра связано с размещением на ней рабочей техники.