В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

В Челябинске по улице Горького с 31-го мая по шестое июня включительно пустят трамвай-челнок, который будет следовать по маршруту «Монтажный колледж - 5-го Декабря».

Как сообщает сегодня, 29-го мая, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», вагон будет следовать в обе стороны по западному пути. Посадка и высадка вне зависимости от направления движения будет осуществляется на остановках в сторону Монтажного колледжа.

Режим работы маршрута - с 6:30 до 19:30. Подробное расписание будет опубликовано позднее.

Держатели транспортных карт, используя тариф «Единый пересадочный билет», на остановочных пунктах «Монтажный колледж» могут совершить пересадку на трамваи 5, 15, 18, 22, на остановочном пункте «5-го Декабря» - на автобусы 8, 9, 25с, 34, 45, трамвай 6.

Напомним, с 26-го мая по шестое июня (включительно) в Челябинске изменены маршруты трамваев №5, 6, что связано с ремонтом теплотрассы на улице Горького – проспекте Победы. Пассажирам, испытывающим неудобства по этой причине, поможет трамвай-челнок.

Отметим, на время ремонтных работ на теплотрассе на перекрестке Горького и проспекта Победы меняет схему движения и маршрут №348. В период проведения ремонта он следует так: Канышево - проспект Победы - Культуры - Потемкина - Горького – ж/д вокзал.

В обратном направлении - без изменений.