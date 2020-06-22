ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске подрядчик при капремонте дома испортил его архитектурную отделку

Фото: 
Управление архитектуры Челябинска
Общество
Сегодня, 22:16

В Челябинске подрядчик при проведении капитального ремонта здания испортил его архитектурную отделку. Досталось от подрядной организации жилому дому №4 по улице Гагарина.

Свою "шкатулку ужасов" подписчикам представила команда городского управления архитектуры в Телеграм.

"Посмотрите, как подрядчик подошел к капремонту на Гагарина, 4. Чтобы поставить леса, рабочие решили уничтожить архитектурную отделку здания, проделав отверстия в сандриках (декоре над окнами)", - ужаснулся коллектив управления.

Главный художник Челябинска Екатерина Силина готовит письмо регоператору, которое планирует отправить уже завтра, 23-го июня. 

"Придется восстановить сандрики и впредь такого не делать", - отметили бдительные сотрудники управления архитектуры.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 16:23
Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру
Сегодня, 15:02
Челябинские власти объявили о старте третьего этапа опрессовок
Сегодня, 14:13
Челябинцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году
Сегодня, 13:51
В Челябинске состоялась минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной
Сегодня, 13:44
За сутки умерло 5 южноуральцев с ковидом – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кыштыме
Сегодня, 13:27
«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко
Сегодня, 12:55
Котова: В Курчатовском районе есть власть или ее нет?
Сегодня, 12:36
В Челябинском областном онкодиспансере выявлен очаг коронавирусной инфекции
Сегодня, 12:29
По двум общественным пространствам Челябинска поданы жалобы в УФАС
Сегодня, 12:20
Число случаев коронавируса в Челябинской области за сутки увеличилось сразу на 270
Федерация
Сегодня, 16:56
Голосуем за поправки!
Изменения в Конституцию закрепят право россиян на соцгарантии, чистую среду и улучшат ситуацию в здравоохранении
Общество
Сегодня, 13:27
«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко
Новости
Сегодня, 18:35
Общество
Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида
Сегодня, 17:41
Общество
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Сегодня, 17:33
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Сегодня, 17:28
Происшествия
В Магнитогорске будут судить водителя, который проехался по сотруднику ГИБДД
Сегодня, 17:21
Происшествия
В Южноуральске задержана банда вымогателей с богатым уголовным прошлым
Материалы рубрики
Сегодня, 18:35
Общество
Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида
Сегодня, 17:41
Общество
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Сегодня, 17:33
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Сегодня, 17:02
Общество
"ЧелябГЭТ" нашел замену Павлюченко
Сегодня, 16:23
Общество
Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика