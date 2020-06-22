В Челябинске подрядчик при капремонте дома испортил его архитектурную отделку
В Челябинске подрядчик при проведении капитального ремонта здания испортил его архитектурную отделку. Досталось от подрядной организации жилому дому №4 по улице Гагарина.
Свою "шкатулку ужасов" подписчикам представила команда городского управления архитектуры в Телеграм.
"Посмотрите, как подрядчик подошел к капремонту на Гагарина, 4. Чтобы поставить леса, рабочие решили уничтожить архитектурную отделку здания, проделав отверстия в сандриках (декоре над окнами)", - ужаснулся коллектив управления.
Главный художник Челябинска Екатерина Силина готовит письмо регоператору, которое планирует отправить уже завтра, 23-го июня.
"Придется восстановить сандрики и впредь такого не делать", - отметили бдительные сотрудники управления архитектуры.
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