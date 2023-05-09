В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

В Челябинске полным ходом ведется капитальный ремонт трамвайных путей на улице Машиностроителей, стартовавший 15 апреля.

Это второй участок ремонта путей в южноуральской столице в текущем году (первый – на Свердловском проспекте).

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в рамках ремонта замене подлежат 0,58 километра однопутного пути на участке улицы Машиностроителей от Масленникова до Новороссийской.

«Рельсошпальная решетка останется открытой, но при этом деревянные шпалы заменят железобетонными», - отмечает «Челябинский общественный транспорт».

Укладка западного пути (в сторону улицы Чистопольской) завершена. В настоящее время ведутся работы по подготовке и укладке восточного пути (в сторону центра): на площади Якова Осадчего подготовлено земляное полотно (котлован) для размещения балластного слоя; на участке от улицы Суркова до улицы Ереванской начаты работы по укладке рельсошпальной решетки.

В целях бесперебойной работы трамваев организовано реверсивное движение.